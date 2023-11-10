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Как российские водители переживают ноябрьскую хандру?

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Ноябрь называют «сумерками года» – снега во многих регионах еще нет, а световой день чрезвычайно короток и сер. В эти темные дни всем нам нужна поддержка и тепло, а у автомобилистов, как у прогрессивной части человечества, вполне могут быть какие-то особые рецепты на такой случай. Поэтому мы и обратились к подписчикам «За рулем» в Viber с вопросом: как пережить ноябрьскую депрессию?

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Оказалось, что адреналин, вызванный ревом моторов в эту пору прельщает немногих: лишь 3% из более чем полутора тысяч респондентов отдыхают за просмотром гонок и немногим более весомая группа (4%) в них участвует.

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Примерно десятая часть аудитории в ноябре предпочитает «проветрится»: вариант с увеселительной поездкой выбрало 10%. Чуть больше поклонников у радикальных мер борьбы с осенней хандрой: 14% считает, что лучшим вариантом будет сменить машину.

Еще больше сторонников домашнего уюта: 18% подписчиков сказали, что лучший способ сохранить и улучшить настроение – это остаться дома. А более половины (51%) российских автомобилистов склонны покупать запчасти и аксессуары для машины – и светлых времен ожидать приятнее, и автомобилю польза.

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За РулемИннокентий Кишкурно
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