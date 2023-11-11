#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне остались без двух популярных бюджетных иномарок
Россияне остались без двух популярных бюджетных иномарок
Из российских автосалонов полностью исчезли...
Tesla Model X загорелась прямо под водой (видео)
Tesla Model X загорелась прямо под водой (видео)
Tesla Model X загорелась, съехав с причала и...
Tank 700 PHEV
Появились подробности о новом внедорожнике Tank 700 PHEV
На автосалоне в Гуанчжоу будет представлен...

«Круто» он попал на TV: натворил столько всего за пару часов

Голый мужчина напал на полицейского, угнал его авто и врезался в Ford Explorer

Поздно вечером обнаженный мужчина устроил настоящий переполох в Лас-Вегасе (США), подравшись с офицерами полиции за несколько минут до того, как угнал их патрульный автомобиль.

А потом еще и стал «героем» сводки новостей, где это происшествие показали по всей стране.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Начинается видео с ожесточенного спора голого человека с полицией, которая пыталась его задержать.

Не поверите, что (опасно!) снимала фотограф на пешеходном переходе

Потом неадекват неожиданно вскочил за руль полицейской машины и угнал ее. Полиция организовала погоню. Двигался нарушитель хаотично, иногда выезжал на встречную полосу, а потом и вовсе врезался в проезжавший мимо Ford Explorer, что положило конец преследованию.

К сожалению, двое пассажиров этого внедорожника получили травмы. Все пострадавшие в инциденте были доставлены в больницу.

29-летнему нудисту предъявлен целый ворох обвинений, включая избиение полицейского и угон транспортного средства, вождение в нетрезвом виде, повлекшее ДТП с тяжкими телесными повреждениями.

Видео, фото: YouTube

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0