«Круто» он попал на TV: натворил столько всего за пару часов
Поздно вечером обнаженный мужчина устроил настоящий переполох в Лас-Вегасе (США), подравшись с офицерами полиции за несколько минут до того, как угнал их патрульный автомобиль.
А потом еще и стал «героем» сводки новостей, где это происшествие показали по всей стране.
Начинается видео с ожесточенного спора голого человека с полицией, которая пыталась его задержать.
Потом неадекват неожиданно вскочил за руль полицейской машины и угнал ее. Полиция организовала погоню. Двигался нарушитель хаотично, иногда выезжал на встречную полосу, а потом и вовсе врезался в проезжавший мимо Ford Explorer, что положило конец преследованию.
К сожалению, двое пассажиров этого внедорожника получили травмы. Все пострадавшие в инциденте были доставлены в больницу.
29-летнему нудисту предъявлен целый ворох обвинений, включая избиение полицейского и угон транспортного средства, вождение в нетрезвом виде, повлекшее ДТП с тяжкими телесными повреждениями.
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Видео, фото: YouTube
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