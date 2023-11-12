Для чего красть миллионы? Чтобы купить много редких машин

Банкир похитил у банка 150 млн долларов и потратил их на коллекцию машин

Американский банкир Наджиб Хан, виновный в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, был приговорен судом к 8 годам тюремного заключения. Хан украл 150 миллионов долларов и потратил их на создание коллекции из 240 автомобилей, включая редкие Ferrari 225 S Berlinetta 1952 года Cooper-Jaguar T38 Mk II 1955 года, китайский Fiat 8V Supersonic 1953 года и “трио” Jaguar, состоящее из XKSS 1957 года, E-Type Lightweight 1963 года и D-Type 1955 года.

Коллекция ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за более чем 44 млн долларов.

Коллекционные машинки

Хан работал в крупной компании Interlogic Outsourcing, занимавшейся обработкой платежных ведомостей. Он выписывал чеки и делал электронные переводы между несколькими счетами, находящимися под его контролем в ряде банков, в рамках так называемой схемы «чек-китинга». При этом он завышал остатки на счетах и обманывал банки, заставляя их принимать к оплате чеки, на которых было недостаточно средств. Если описать ситуацию проще, речь о том, что Хан выдал себе таким образом “кредит” в 150 000 000 долларов и пустился в траты.

Коллекционные машинки

Окружной судья США Памела Баркер обязала Хана выплатить 121 млн долларов в качестве компенсации KeyBank и 27 млн долларов клиентам, у которых он украл деньги. Ему также было предписано погасить задолженность перед Налоговым управлением США в размере 9,8 млн долларов, Налоги он не платил в течение пяти лет, а это в Америке серьезное преступление.

Все имущество Хана теперь пойдет с молотка, ему оставили лишь пенсию, пару ноутбуков, пистолет Glock, одежду и автомобиль GMC Yukon 2005 года выпуска — все эти предметы вошли в заключенное с ним соглашение.

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Источник, фото: carscoops.com