Древние «Волги» по цене квартиры: ТОП-5 самых дорогих вариантов

Подборка из пяти самых дорогих автомобилей ГАЗ на российском вторичном рынке

Интересный рейтинг составил портал 110km.ru. В него вошли пять самых дорогих автомобилей Горьковского автомобильного завода, выпущенных в разное время.

На первом месте находится самый дорогой экземпляр: ГАЗ М-21И, выпущенный в 1959 году. Этот автомобиль, с пробегом всего 190 км продается за 35 миллионов рублей.

ГАЗ М-21И 1959 года

На втором месте располагается ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом всего 300 км. Этот правительственный автомобиль, оцененный в 20 миллионов рублей, предлагает комфорт и роскошь, которые были характерны для своего времени.

ГАЗ-13 «Чайка»

Третье место занимает ГАЗ М11-73, выпущенный в 1940 году. После реставрации этот автомобиль находится полностью в рабочем состоянии и предлагается за 13 миллионов рублей. Этот старичок воссоздает атмосферу прошлого и является настоящей раритетной находкой для коллекционеров.

ГАЗ М11-73

ГАЗ-31105 «Волга» 2007 года выпуска с пробегом всего 25 тыс. км. Помимо малого пробега данный экземпляр может похвастаться двигателем от Chrysler. Стоит автомобиль 12,5 миллионов рублей и занимает 4 место в списке.

ГАЗ-31105 «Волга» 2007 года

На последнем месте рейтинга находится ГАЗ-67, который принимал участие в съемках фильма «Отец солдата» в 1964 году. Этот автомобиль, выпущенный 71 год назад, предлагается за 10 миллионов рублей.

ГАЗ-67

Источник: 110КМ

Фото: auto.ru