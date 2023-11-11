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Уникальный гибрид «Рафика» и «Волги» выставили на продажу

В Узбекистане продают люксовый микроавтобус, собранный из деталей ГАЗ-3102

Тюнингованный микроавтобус «РАФ-2203» 1992 года выпуска продают в Ташкенте всего за $4,5 тыс. (416 тыс. рублей). Бус имеет пробег 80 тыс. км и пребывает в приличном состоянии.

Особенностью этого уникального экземпляра является использование элементов внешнего оформления от легендарной «Волги» ГАЗ-3102. Фары, бамперы, решетка радиатора и задние фонари, а также часть кузовных панелей были установлены на микроавтобус. Кроме того, на двери багажного отсека размещен логотип Bentley.

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Внутри микроавтобуса также произошли изменения, направленные на обеспечение максимального комфорта пассажиров. Расстановка сидений была изменена: теперь они размещены вдоль стен, что позволяет создать более просторное и удобное пространство.


«Волга» ГАЗ-3102, выпускавшаяся на Горьковском автозаводе с 1981 по 2008 год, изначально предназначалась для советских чиновников и политбюро ЦК КПСС.

Источник: Telegram-канал «RetroBus: непосредственный впрыск»

Фото: Olx.uz

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За РулемЛежнин Роман
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