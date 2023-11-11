Уникальный гибрид «Рафика» и «Волги» выставили на продажу

В Узбекистане продают люксовый микроавтобус, собранный из деталей ГАЗ-3102

Тюнингованный микроавтобус «РАФ-2203» 1992 года выпуска продают в Ташкенте всего за $4,5 тыс. (416 тыс. рублей). Бус имеет пробег 80 тыс. км и пребывает в приличном состоянии.

Особенностью этого уникального экземпляра является использование элементов внешнего оформления от легендарной «Волги» ГАЗ-3102. Фары, бамперы, решетка радиатора и задние фонари, а также часть кузовных панелей были установлены на микроавтобус. Кроме того, на двери багажного отсека размещен логотип Bentley.

Внутри микроавтобуса также произошли изменения, направленные на обеспечение максимального комфорта пассажиров. Расстановка сидений была изменена: теперь они размещены вдоль стен, что позволяет создать более просторное и удобное пространство.

«Волга» ГАЗ-3102, выпускавшаяся на Горьковском автозаводе с 1981 по 2008 год, изначально предназначалась для советских чиновников и политбюро ЦК КПСС.

Источник: Telegram-канал «RetroBus: непосредственный впрыск»

Фото: Olx.uz