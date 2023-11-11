#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне остались без двух популярных бюджетных иномарок
Россияне остались без двух популярных бюджетных иномарок
Из российских автосалонов полностью исчезли...
Tesla Model X загорелась прямо под водой (видео)
Tesla Model X загорелась прямо под водой (видео)
Tesla Model X загорелась, съехав с причала и...
Tank 700 PHEV
Появились подробности о новом внедорожнике Tank 700 PHEV
На автосалоне в Гуанчжоу будет представлен...

Россияне остались без двух популярных бюджетных иномарок

Из российских автосалонов полностью исчезли Skoda Rapid и Hyundai Solaris

В российских автосалонах последнее время наблюдается нехватка некоторых популярных моделей автомобилей, в числе которых Skoda Rapid и Hyundai Solaris.

В интервью «Российской газете» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин, поделился своим мнением по этому поводу, обозначив причины и возможные решения данной проблемы.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Названы самые дорогие в обслуживании иномарки

По словам Житнухина, на российском авторынке сейчас сформировался дефицит доступных автомобилей европейских, корейских и японских производителей. Он отметил, что модели Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и автомобили бренда Toyota отсутствуют в наличии у дилеров. Это вызвано рядом факторов, включая увеличение спроса на данные модели и проблемы с поставками.

Чтобы справиться с дефицитом, российские автосалоны прибегают к параллельному импорту, однако это касается в основном штучных экземпляров премиального сегмента, таких как Porsche, Lamborghini, Ferrari и Maybach. Это означает, что доступные автомобили массового сегмента все еще остаются в дефиците.

Также для владельцев автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Rapid, помимо проблем с поставками, значительно повысилось и их обслуживание.

Также стоит отметить, что снижение волатильности рубля по отношению к мировым валютам, несмотря на свою значимость, не станет причиной снижения стоимости автомобилей.

Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0