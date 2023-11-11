Россияне остались без двух популярных бюджетных иномарок
В российских автосалонах последнее время наблюдается нехватка некоторых популярных моделей автомобилей, в числе которых Skoda Rapid и Hyundai Solaris.
В интервью «Российской газете» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин, поделился своим мнением по этому поводу, обозначив причины и возможные решения данной проблемы.
По словам Житнухина, на российском авторынке сейчас сформировался дефицит доступных автомобилей европейских, корейских и японских производителей. Он отметил, что модели Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и автомобили бренда Toyota отсутствуют в наличии у дилеров. Это вызвано рядом факторов, включая увеличение спроса на данные модели и проблемы с поставками.
Чтобы справиться с дефицитом, российские автосалоны прибегают к параллельному импорту, однако это касается в основном штучных экземпляров премиального сегмента, таких как Porsche, Lamborghini, Ferrari и Maybach. Это означает, что доступные автомобили массового сегмента все еще остаются в дефиците.
Также для владельцев автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Rapid, помимо проблем с поставками, значительно повысилось и их обслуживание.
Также стоит отметить, что снижение волатильности рубля по отношению к мировым валютам, несмотря на свою значимость, не станет причиной снижения стоимости автомобилей.
Источник: Российская газета
Фото: Depositphotos
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