Chrysler решил выпустить электрокар аж с шестью экранами

Chrysler подтвердил намерение выпустить свой первый электромобиль к 2025 году

Генеральный директор Кристин Фьюэлл подтвердила, что бренд выпустит свой первый электромобиль на базе платформы STLA к 2025 году.

Chrysler Airflow

Двухрядный кроссовер станет началом новой эры для Chrysler. Он будет отличаться современным дизайном, роскошным интерьером и передовыми технологиями.

Как и концепт Airflow, серийная модель будет иметь четырёхместный салон с раздельными креслами.

Одна из самых интересных особенностей серийного Airflow – это шестиэкранная информационно-развлекательная система. Каждый пассажир будет иметь свой собственный экран, на котором сможет смотреть фильмы, слушать музыку или играть в игры.

Chrysler также рассматривает возможность добавления совершенно нового седана в свой модельный ряд. Седан будет конкурировать с такими моделями, как Ford Fusion и Toyota Camry.

Кроме того, бренд намерен продолжать предлагать минивэны Pacifica и Voyager.

Источник: Carscoops

Фото: Stellantis