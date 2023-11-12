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Chrysler решил выпустить электрокар аж с шестью экранами

Chrysler подтвердил намерение выпустить свой первый электромобиль к 2025 году

Генеральный директор Кристин Фьюэлл подтвердила, что бренд выпустит свой первый электромобиль на базе платформы STLA к 2025 году.

Chrysler Airflow
Chrysler Airflow

Двухрядный кроссовер станет началом новой эры для Chrysler. Он будет отличаться современным дизайном, роскошным интерьером и передовыми технологиями.

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Как и концепт Airflow, серийная модель будет иметь четырёхместный салон с раздельными креслами.

Одна из самых интересных особенностей серийного Airflow – это шестиэкранная информационно-развлекательная система. Каждый пассажир будет иметь свой собственный экран, на котором сможет смотреть фильмы, слушать музыку или играть в игры.

Chrysler также рассматривает возможность добавления совершенно нового седана в свой модельный ряд. Седан будет конкурировать с такими моделями, как Ford Fusion и Toyota Camry.

Кроме того, бренд намерен продолжать предлагать минивэны Pacifica и Voyager.

Источник: Carscoops

Фото: Stellantis

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За РулемЛежнин Роман
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