Chrysler решил выпустить электрокар аж с шестью экранами
Генеральный директор Кристин Фьюэлл подтвердила, что бренд выпустит свой первый электромобиль на базе платформы STLA к 2025 году.
Двухрядный кроссовер станет началом новой эры для Chrysler. Он будет отличаться современным дизайном, роскошным интерьером и передовыми технологиями.
Как и концепт Airflow, серийная модель будет иметь четырёхместный салон с раздельными креслами.
Одна из самых интересных особенностей серийного Airflow – это шестиэкранная информационно-развлекательная система. Каждый пассажир будет иметь свой собственный экран, на котором сможет смотреть фильмы, слушать музыку или играть в игры.
Chrysler также рассматривает возможность добавления совершенно нового седана в свой модельный ряд. Седан будет конкурировать с такими моделями, как Ford Fusion и Toyota Camry.
Кроме того, бренд намерен продолжать предлагать минивэны Pacifica и Voyager.
Источник: Carscoops
Фото: Stellantis
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