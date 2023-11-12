Больше, чем RAV4, меньше, чем Highlander: Toyota выпустит новый кроссовер

Toyota выпустит новый люксовый полноприводный кроссовер Toyota Crown SUV

Судя по опубликованным изображениям, Crown SUV будет крупнее, чем RAV4, но чуть меньше Highlander. Длина новинки составит около 4930 мм, ширина - 1880 мм, а высота - 1620 мм.

Toyota Crown SUV

Crown SUV будет построен на платформе TNGA-K, которая также используется для автомобилей Toyota Camry, RAV4 и Highlander. Под капотом новинки будет установлена гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя, двух электромоторов и вариатора.

Toyota Crown SUV

Crown SUV будет доступен исключительно с полным приводом.

Салон Crown SUV будет выполнен в стилистике родственного Toyota Crown Crossover. Можно рассчитывать на панель из двух экранов с диагональю 12,3 дюйма, а также на множество других современных технологий и опций.

Toyota Crown SUV

Официальная премьера Toyota Crown SUV состоится 14 ноября в США в преддверии открытия автосалона в Лос-Анджелесе. Продажи новинки в Северной Америке начнутся в следующем году.

Источник: Carscoops

Фото: Toyota