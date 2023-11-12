Suzuki Jimny превратили в раллийный «Гелик»

Компания Damd выпустила тюнинг-комплект для Jimny с именем Little G Traditional

Одним из ключевых изменений является новая решетка радиатора с горизонтальными планками и накладки на фары с тонкой вертикальной сеткой спереди. Благодаря этому, Little G Traditional приобретает более агрессивный и стильный внешний вид. Обновленный бампер с блочной формой и янтарными противотуманными фарами добавляет еще больше характера автомобилю.

Little G Traditional

Капот также был заменен, он получил габариты по углам и собственные защитные чехлы. Боковые зеркала стали массивными, на дверях появилась наклейка с изображением верблюда в профиль и надписью Traditional.

Little G Traditional Little G Traditional

Компания также установила на внедорожник брызговики за колесами и багажник на крыше.

Полноприводный Little G Traditional оснащен трехцилиндровым двигателем объемом 658 куб. см с турбонаддувом, который обеспечивает мощность 63 л. с.

Цена за полный комплект улучшений составляет 2254 доллара, а покраска добавляет еще 504 доллара к стоимости.

Little G Traditional Little G Traditional

Источник: Motor1

Фото: Damd