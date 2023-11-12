Suzuki Jimny превратили в раллийный «Гелик»
Одним из ключевых изменений является новая решетка радиатора с горизонтальными планками и накладки на фары с тонкой вертикальной сеткой спереди. Благодаря этому, Little G Traditional приобретает более агрессивный и стильный внешний вид. Обновленный бампер с блочной формой и янтарными противотуманными фарами добавляет еще больше характера автомобилю.
Капот также был заменен, он получил габариты по углам и собственные защитные чехлы. Боковые зеркала стали массивными, на дверях появилась наклейка с изображением верблюда в профиль и надписью Traditional.
Компания также установила на внедорожник брызговики за колесами и багажник на крыше.
Полноприводный Little G Traditional оснащен трехцилиндровым двигателем объемом 658 куб. см с турбонаддувом, который обеспечивает мощность 63 л. с.
Цена за полный комплект улучшений составляет 2254 доллара, а покраска добавляет еще 504 доллара к стоимости.
Источник: Motor1
Фото: Damd
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)
В комментарии
В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.