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В Россию приехал рамный конкурент Land Cruiser Prado по привлекательной цене

Новый Nissan Paladin предлагается в России по цене от 3,9 млн рублей

Внедорожник Dongfeng Paladin, в основе которого лежит Nissan Terra, оснащен 2 -литровым турбомотором Mitsubishi. Кроме того, внедорожник оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом типа part-time с блокировками. Эти технические особенности позволяют автомобилю преодолевать труднопроходимые участки.

Nissan Paladin
Nissan Paladin

Внутри внедорожник оснащен медиасистемой с 12-дюймовым экраном, кожаным салоном, системой кругового обзора, люком, адаптивным круиз-контролем, климат-контролем, а также беспроводной зарядкой для смартфона.

Nissan Paladin
Nissan Paladin
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Официальные продажи Nissan Paladin в России начнутся в начале 2024 года по цене от 3,9 млн рублей. В нынешних реалиях цену за такой автомобиль не назовешь шокирующей.

Источник: Российская газета

Фото: Nissan

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За РулемЛежнин Роман
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