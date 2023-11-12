В Россию приехал рамный конкурент Land Cruiser Prado по привлекательной цене
Внедорожник Dongfeng Paladin, в основе которого лежит Nissan Terra, оснащен 2 -литровым турбомотором Mitsubishi. Кроме того, внедорожник оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом типа part-time с блокировками. Эти технические особенности позволяют автомобилю преодолевать труднопроходимые участки.
Внутри внедорожник оснащен медиасистемой с 12-дюймовым экраном, кожаным салоном, системой кругового обзора, люком, адаптивным круиз-контролем, климат-контролем, а также беспроводной зарядкой для смартфона.
Официальные продажи Nissan Paladin в России начнутся в начале 2024 года по цене от 3,9 млн рублей. В нынешних реалиях цену за такой автомобиль не назовешь шокирующей.
Источник: Российская газета
Фото: Nissan
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