В Сети появилось первое официальное фото новой Toyota Camry
Одной из особенностей новой Camry является ее задняя часть. В тизере, опубликованном компанией, видно новый дизайн задних фонарей, а также значки, указывающие на наличие полного привода и гибридной версии (HEV).
Также изменения затронули и багажник, производитель расширил его, сделав более вместительным.
Одно из самых заметных изменений – это перемещение буквы «C» в текстовом знаке Camry с задней части автомобиля на верхнюю часть. Теперь логотип CAMRY будет находиться над осветительными приборами.
Ожидается, что автомобиль будет оснащен большим дисплеем в центре приборной панели и цифровой комбинацией приборов за рулем.
Премьера новой Toyota Camry состоится 14 ноября.
Источник: Motor1
Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.