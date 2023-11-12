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В Сети появилось первое официальное фото новой Toyota Camry

Toyota опубликовала тизер Camry следующего поколения и представит ее 14 ноября

Одной из особенностей новой Camry является ее задняя часть. В тизере, опубликованном компанией, видно новый дизайн задних фонарей, а также значки, указывающие на наличие полного привода и гибридной версии (HEV).

Toyota Camry
Toyota Camry

Также изменения затронули и багажник, производитель расширил его, сделав более вместительным.

Toyota Camry
Toyota Camry
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В рекламе Toyota случайно появилась новая Camry

Одно из самых заметных изменений – это перемещение буквы «C» в текстовом знаке Camry с задней части автомобиля на верхнюю часть. Теперь логотип CAMRY будет находиться над осветительными приборами.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен большим дисплеем в центре приборной панели и цифровой комбинацией приборов за рулем.

Премьера новой Toyota Camry состоится 14 ноября.

Источник: Motor1

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-15