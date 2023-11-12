В Сети появилось первое официальное фото новой Toyota Camry

Toyota опубликовала тизер Camry следующего поколения и представит ее 14 ноября

Одной из особенностей новой Camry является ее задняя часть. В тизере, опубликованном компанией, видно новый дизайн задних фонарей, а также значки, указывающие на наличие полного привода и гибридной версии (HEV).

Toyota Camry

Также изменения затронули и багажник, производитель расширил его, сделав более вместительным.

Toyota Camry

Одно из самых заметных изменений – это перемещение буквы «C» в текстовом знаке Camry с задней части автомобиля на верхнюю часть. Теперь логотип CAMRY будет находиться над осветительными приборами.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен большим дисплеем в центре приборной панели и цифровой комбинацией приборов за рулем.

Премьера новой Toyota Camry состоится 14 ноября.

Источник: Motor1

Фото: Toyota