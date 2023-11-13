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Как избежать ДТП, если кто-то сзади «висит на хвосте»

В ГИБДД объяснили, почему нужно пропустить прижимающийся сзади автомобиль

Самым правильным способом выхода из ситуации, когда сзади идущий автомобиль не выдерживает дистанцию, является соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения (ПДД). Об этом издание Njcar рассказали в ГИБДД.

Очень часто во время движения на трассе некоторые водители сталкивались с ситуацией, когда автомобиль, идущий сзади, слишком близко прижимается. Некоторые автовладельцы советуют использовать для предупреждения мигание стоп-сигналами. Этот жест предупреждает водителя задней машины о том, что он должен увеличить дистанцию. Но неопытные водители не всегда понимают специальные сигналы более опытных участников движения.

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Иногда бывает достаточно несколько раз быстро нажать и отпустить педаль тормоза, чтобы загорелись стоп-сигналы. Но этот способ не следует использовать на обледенелой дороге, иначе водитель сзади может потерять управление над своим авто. Если манеру водителя, едущего сзади, можно расценить, как агрессивную — он совершает опасные маневры, резко ускоряется, прижимается к бамперу, лучше его пропустить.

Увеличение скорости, при условии подходящей ситуации на трассе, иногда является единственным выходом избежать столкновения с сзади идущим автомобилем. В ГИБДД подчеркнули, что правильнее всего соблюдать скоростной режим и ПДД, и увеличить по возможности дистанцию. Тогда в случае резкого торможения впереди идущей машины, у водителя, едущего сзади, будет достаточно времени плавно остановиться и не спровоцировать столкновение.

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Источник: Njcar.ru

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

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