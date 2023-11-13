Chery вывела на рынок Китая обновленный кроссовер Tiggo 8 Plus Champion Edition

Обновленный Chery Tiggo 8 Plus оснастили расширенной системой помощи водителю

Компания Chery объявила о выходе на отечественный рынок нового кроссовера Tiggo 8 Plus Champion Edition. Марка представлена в четырех моделях, цены на которые начинаются от 1,755 до 1,842 млн рублей по актуальному курсу.

После рестайлинга у Tiggo 8 Plus Champion Editio изменился и экстерьер, и интерьер. Габариты автомобиля: 4722x1860x1745 мм, колесная база – 2710 мм, объем багажника составляет 1930 л.

Tiggo 8 Plus Champion Edition

Tiggo 8 Plus Champion Edition Tiggo 8 Plus Champion Edition

На выбор покупателя двигатели с турбонадувом объемами 1,6 л или 2,0 л, дополненные семиступенчатой коробкой передач DCT. Мощность мотора 1,6 л составляет 145 кВт и 290 Нм, а 2,0 л — 187 кВт и 390 Нм. Для разгона до 100 км/ч кроссоверу понадобится 7 секунд, расход топлива — 6,8 л/100 км.

Салон автомобиля оснащен двойным экраном 12,3 дюйма, он состоит из приборной панели и центрального экрана управления. Система базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8155. На центральной консоли имеется площадка для беспроводной зарядки мобильного телефона мощностью 50 Вт. В качестве программной платформы используется система Chery Lion 5.0, она поддерживает Huawei Hicar и Apple Carplay, голосовое и дистанционное управление со смартфона.

Tiggo 8 Plus Champion Edition получил расширенные системы с целью безопасности в помощь водителю 2-го уровня, включая адаптивный круиз-контроль, есть ассистент для пробок, предупреждения о выходе из полосы движения, удержание полосы, распознавание знаков ограничения скорости, и другие опции.

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Источник: Ixbt.com

Фото: Chery