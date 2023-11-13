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По этой причине дилеры не могут продать остатки европейских и корейских авто

На складах пылятся авто из Европы и Кореи - теперь все предпочитают «китайцев»

Отечественные дилеры сталкиваются с трудностями в распродаже запасов некоторых моделей, ушедших из России марок. Машины стоят значительно дороже по сравнению с началом 2022 года, что, по мнению экспертов, является главной причиной застоя. Кроме того, долгое время нахождения на складе может потребовать дополнительного технического обслуживания, что повышает расходы потенциальных покупателей.

Например, у дилеров Kia до сих пор есть в наличии модели Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos (от 2,9 млн рублей) и Tiguan (от 3,9 млн рублей.). При этом новый Chery Tiggo 4 Pro можно купить за 1,9 млн рублей, а Chery Tiggo 7 Pro — за 2,9 млн рублей. Не удивительно, что покупатели предпочитают более доступные и лучше оснащенные китайские аналоги, которые также имеют гарантию, да и запчасти найти к ним проще.

Таким образом, остатки машин европейских брендов стали долгосрочными инвестициями для дилеров, приводящими к убыткам. Но вместо больших скидок на «залежалый» товар дилеры предпочитают ожидать покупателей, что, по мнению экспертов, может привести к тому, что эти машины окончательно станут «недвижимостью» на складах.

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Впрочем, есть и иное мнение - небольшие стоки существенного ущерба не наносят, а продавать их себе в убыток – нецелесообразно.

Однако рано или поздно сделать это все же придется, считают эксперты. По тем ценам, по которым сейчас продаются остатки корейских и европейских автомобилей, покупать их никто не будет. Особенно в условиях, когда есть более дешевые и современные модели из Китая.

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Источник: «Известия»

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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