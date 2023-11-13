В России начнут выпускать отечественные подушки безопасности
Автоконцерн «Соллерс» на фоне дефицита иностранных автокомпонентов планирует освоить выпуск собственных подушек безопасности, электронных блоков управления, ремней безопасности и рулевых колес. В компании рассчитывают, что к данной продукции будет интерес не только со стороны предприятий, входящих в «Соллерс», но и со стороны других российских автопроизводителей, в частности, группы ГАЗ и «Москвича».
Производство компонентов системы пассивной безопасности планируется разместить на площадях индустриального парка УАЗ. Партнером выступит неназванная пока китайская компания. Не исключено, что в дальнейшем с ней будет создано СП.
Для организации производства «Соллерс» планирует привлечь заем в размере 1,2 млрд рублей из средств Фонда развития промышленности. Общий объем инвестиций в проект оценивается о 1,5 млрд рублей.
На данный момент технологии активной и пассивной безопасности в России в основном импортные, что тормозит выпуск автомобилей.
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Источник: РБК
Фото: Depositphotos
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