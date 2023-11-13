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Провинциальная драма: пьянство, драка, арест

В ходе задержания пьяный водитель выбил зуб гаишнику и спрятался у себя дома

Необычный инцидент произошел в небольшом поселке Тоншаево Нижегородской области. Пьяный водитель «Жигулей» решил сыграть в «кошки-мышки» с сотрудниками ГИБДД.

24-летний Алексей отказался останавливаться по требованию инспектора ДПС и вместо этого дал по газам, при этом в машине находилось еще трое пассажиров. «Путешествие» закончилось у подъезда его дома, где веселую компанию уже ждали представители правоохранительных органов.

Произошла ссора, но, когда инспекторы хотели арестовать нарушителя, он проявил необычайную прыть – выбил одному гаишнику зуб, а другого ударил по ребрам.

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Не отставали и товарищи подвыпившего мужчины, поняв, что «наших бьют», они отбили водителя и устроили потасовку с гаишниками.

Тем временем Алексей забежал в квартиру и забаррикадировался.

Объясняться с полицией пришлось друзьям, но в конце концов всю компанию задержали и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

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Источник: info24.ru

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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