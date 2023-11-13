Провинциальная драма: пьянство, драка, арест
Необычный инцидент произошел в небольшом поселке Тоншаево Нижегородской области. Пьяный водитель «Жигулей» решил сыграть в «кошки-мышки» с сотрудниками ГИБДД.
24-летний Алексей отказался останавливаться по требованию инспектора ДПС и вместо этого дал по газам, при этом в машине находилось еще трое пассажиров. «Путешествие» закончилось у подъезда его дома, где веселую компанию уже ждали представители правоохранительных органов.
Произошла ссора, но, когда инспекторы хотели арестовать нарушителя, он проявил необычайную прыть – выбил одному гаишнику зуб, а другого ударил по ребрам.
Не отставали и товарищи подвыпившего мужчины, поняв, что «наших бьют», они отбили водителя и устроили потасовку с гаишниками.
Тем временем Алексей забежал в квартиру и забаррикадировался.
Объясняться с полицией пришлось друзьям, но в конце концов всю компанию задержали и доставили в отдел.
Возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
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Источник: info24.ru
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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