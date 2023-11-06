В Крыму ГИБДД остановила автолюбителя с прицепом конопли (видео)

Владелец прицепа с коноплей сообщил полицейским, что вез ее выбрасывать

На автодороге Симферополь – Николаевка недалеко от села Дубки автоинспекторы остановили мужчину на ВАЗ-2106 с прицепом – чтобы проверить документы и груз. Оказалось, что 36-летний симферополец вез в прицепе 21 килограмм конопли – кусты со специфическим запахом оказались именно этим растением.

Обладатель «веселого» груза сообщил стражам правопорядка, что утром обнаружил кусты прямо около своего дома и, разумеется, решил их выбросить. В рамках утилизации нелегитимной флоры он и предпринял вояж.

Но закончился он вовсе не радужно: против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция по статье – лишение свободы на 3 года…

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Источник: МВД Медиа