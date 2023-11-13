#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Жителю РФ начислили транспортный налог в размере стоимости авто с пробегом
Жителю РФ начислили транспортный налог в размере стоимости авто с пробегом
Житель Башкирии заплатит почти 300 тысяч рублей...
АВТОВАЗ запустил госпрограмму для педагогов, медработников и участников СВО
АВТОВАЗ запустил госпрограмму для педагогов, медработников и участников СВО
Лайфхак: как приобрести новую LADA Grana за...
Поведение болида сравнимо с качелями — Хэмилтон о балансе шасси на трассе Формулы-1
Поведение болида сравнимо с качелями — Хэмилтон о балансе шасси на трассе Формулы-1
Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о...

В продаже появилась редчайший внедорожник ГАЗ Командор

Командор с шасси УАЗа, кузовом Волги и дизелем Toyota отдают за 1,2 млн рублей

На продажу выставили редкий автомобиль – это полноприводный ГАЗ Командор. Такие машины штучно собирались дизайн-центром «Вешняки» в начале 2000-х – «За рулем» тогда рассказывал об этом. Продающийся экземпляр накатал 150 тысяч километров, а собран в 2000 году.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Таких машин сделали совсем немного – их собирали под заказ
Таких машин сделали совсем немного – их собирали под заказ

В то время на Командоры, представляющие собой уазовское шасси с водруженным сверху кузовом Волги, ставили движки ЗМЗ-402 и -406, но конкретно у этой машины стоит турбодизель Toyota 2.4, развивающий 100 л.с. Механическая коробка передач и раздаточная коробка – также от Toyota. Мосты – уазовские «Спайсер».

Сообщается также, на машину установлен итальянский кондиционер, машина полностью обслужена и находится в идеальном состоянии. В ДТП не была, но, тем не менее, «вторично окрашена». Продавец утверждает, что таким автомобилей в РФ осталось всего около десяти штук.

Волговский интерьер дополнен итальянским кондиционером
Волговский интерьер дополнен итальянским кондиционером

Показанный ГАЗ Командор продается всего за 1,2 млн рублей... А, нет, уже не продается – пока мы писали эту заметку, объявление было снято с публикации. Кто-то купил? Или «такая корова нужна самому»?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avito

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0