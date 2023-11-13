В продаже появилась редчайший внедорожник ГАЗ Командор

Командор с шасси УАЗа, кузовом Волги и дизелем Toyota отдают за 1,2 млн рублей

На продажу выставили редкий автомобиль – это полноприводный ГАЗ Командор. Такие машины штучно собирались дизайн-центром «Вешняки» в начале 2000-х – «За рулем» тогда рассказывал об этом. Продающийся экземпляр накатал 150 тысяч километров, а собран в 2000 году.

Таких машин сделали совсем немного – их собирали под заказ

В то время на Командоры, представляющие собой уазовское шасси с водруженным сверху кузовом Волги, ставили движки ЗМЗ-402 и -406, но конкретно у этой машины стоит турбодизель Toyota 2.4, развивающий 100 л.с. Механическая коробка передач и раздаточная коробка – также от Toyota. Мосты – уазовские «Спайсер».

Сообщается также, на машину установлен итальянский кондиционер, машина полностью обслужена и находится в идеальном состоянии. В ДТП не была, но, тем не менее, «вторично окрашена». Продавец утверждает, что таким автомобилей в РФ осталось всего около десяти штук.

Волговский интерьер дополнен итальянским кондиционером

Показанный ГАЗ Командор продается всего за 1,2 млн рублей... А, нет, уже не продается – пока мы писали эту заметку, объявление было снято с публикации. Кто-то купил? Или «такая корова нужна самому»?

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avito