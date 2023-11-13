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Белоруссия представила пятиосный полноприводный грузовик

МЗКТ показал грузовик Volat грузоподъемностью 50 тонн для нефтегазовой отрасли

В начале ноября сборочный цех Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), разрабатывающего и реализующего технику под брендом Volat, выдал новый продукт: собран первый экземпляр сверхтяжелого грузовика МЗКТ-830001-010 с колесной формулой 10x10. Уникальная особенность рама из надрамника и подрамника.

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Так выглядит на машине колтюбинговая установка
Так выглядит на машине колтюбинговая установка

На подрамнике стоит большинство агрегатов, а надрамник полностью отдан под навесное оборудование. Оно может быть любым по желанию заказчика, но специализация все же прослеживается: у рамы есть проем для колтюбингового оборудования – барабана с гибкой трубой, применяемой в современной нефтегазовой промышленности.

Кабина – от МАЗа, мосты – собственного производства МЗКТ
Кабина – от МАЗа, мосты – собственного производства МЗКТ

Подвеска передних мостов – зависимая гидропневматическая, задних – зависимая гидробалансирная. Машина полной массой 74 тонны может везти оборудование вестом до 50 тонн.

У грузовика два топливных бака по 500 л и централизованная система подкачки шин
У грузовика два топливных бака по 500 л и централизованная система подкачки шин

Силовой агрегат – турбодизель на 420 л.с. в паре с механической коробкой передач собственного производства МЗКТ; между КП и раздаткой стоит редуктор отбора мощности.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МЗКТ, Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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