Белоруссия представила пятиосный полноприводный грузовик

МЗКТ показал грузовик Volat грузоподъемностью 50 тонн для нефтегазовой отрасли

В начале ноября сборочный цех Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), разрабатывающего и реализующего технику под брендом Volat, выдал новый продукт: собран первый экземпляр сверхтяжелого грузовика МЗКТ-830001-010 с колесной формулой 10x10. Уникальная особенность рама из надрамника и подрамника.

Так выглядит на машине колтюбинговая установка

На подрамнике стоит большинство агрегатов, а надрамник полностью отдан под навесное оборудование. Оно может быть любым по желанию заказчика, но специализация все же прослеживается: у рамы есть проем для колтюбингового оборудования – барабана с гибкой трубой, применяемой в современной нефтегазовой промышленности.

Кабина – от МАЗа, мосты – собственного производства МЗКТ

Подвеска передних мостов – зависимая гидропневматическая, задних – зависимая гидробалансирная. Машина полной массой 74 тонны может везти оборудование вестом до 50 тонн.

У грузовика два топливных бака по 500 л и централизованная система подкачки шин

Силовой агрегат – турбодизель на 420 л.с. в паре с механической коробкой передач собственного производства МЗКТ; между КП и раздаткой стоит редуктор отбора мощности.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МЗКТ, Автопоток