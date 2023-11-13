Белоруссия представила пятиосный полноприводный грузовик
В начале ноября сборочный цех Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), разрабатывающего и реализующего технику под брендом Volat, выдал новый продукт: собран первый экземпляр сверхтяжелого грузовика МЗКТ-830001-010 с колесной формулой 10x10. Уникальная особенность рама из надрамника и подрамника.
На подрамнике стоит большинство агрегатов, а надрамник полностью отдан под навесное оборудование. Оно может быть любым по желанию заказчика, но специализация все же прослеживается: у рамы есть проем для колтюбингового оборудования – барабана с гибкой трубой, применяемой в современной нефтегазовой промышленности.
Подвеска передних мостов – зависимая гидропневматическая, задних – зависимая гидробалансирная. Машина полной массой 74 тонны может везти оборудование вестом до 50 тонн.
Силовой агрегат – турбодизель на 420 л.с. в паре с механической коробкой передач собственного производства МЗКТ; между КП и раздаткой стоит редуктор отбора мощности.
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