В Белоруссии выпустили крутой грузовик МЗКТ: что известно о конкуренте Садко Next — журнал За рулем

В Белоруссии выпустили крутой грузовик МЗКТ: что известно о конкуренте Садко Next

Минский завод колесных тягачей получил сертификацию на полноприводный грузовик МЗКТ-4503, позволяющую свободную продажу новой модели.

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МЗКТ-4503 называют идеологическим преемником ГАЗ-66, а из современных грузовых вездеходов он будет конкурировать с ГАЗ Садко Next.

Машина создана на базе армейского бескапотника МЗКТ-5002000 4x4. Габариты стандартной двухместной версии — 6800 х 2500 х 3240 мм при колесной базе 3700 мм. Но есть еще версия МЗКТ-4503КМ — грузопассажирский фургон с дополнительными четырьмя местами.

Силовой агрегат — турбодизель Weichai объемом 4,6 л. с отдачей 220 л.с. и 800 Нм в паре с 6-ступенчатой МКП Fast Gear; оба компонента — из КНР. Привод постоянный полный, подвески независимые. Снаряженная масса — 7,3–8,4 тонны, грузоподъемность — 1,9–3,0 тонны, полная масса — 10,3 тонны. Дорожный просвет — 400 мм.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Белоруссии выпустили крутой грузовик МЗКТ: что известно о конкуренте Садко Next

Оборудование: предпусковой подогреватель, пневмоусилитель в приводе сцепления, пневматический привод тормозов, пружинные энергоаккумуляторы стояночной тормозной системы с пневматическим растормаживанием, моторный тормоз-замедлитель, откидывающаяся кабина, проблесковые маячки, переносная электрическая лебедка для самовытаскивания и автономный отопитель.

Источник: Русские автомобили

Фото: МЗКТ

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