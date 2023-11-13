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Жителю РФ начислили транспортный налог в размере стоимости авто с пробегом

Житель Башкирии заплатит почти 300 тысяч рублей налога за свой Lamborgini Urus

Сумма исчисленных имущественных налогов физических лиц в Башкирии за 2022 год составила 6,7 млрд рублей, из которых 3,4 млрд приходятся на транспортный налог. В прошлом году эта сумма была ниже на 64 млн рублей, то есть — на 2%. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС РФ по Башкирии.

В 2023 году налог с повышающим коэффициентом был применен в Башкирии к 104 владельцам автомобилей, рыночная цена которых составляет более 10 млн рублей. Всего за 2022 год совокупная сумма транспортного налога с таким коэффициентом составила 15,6 млн рублей.

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В Управлении федеральной налоговой службы Башкирии сообщили, что самым дорогостоящим автомобилем по сумме исчисленного налога за прошлый год стал Lamborgini Urus. Его владелец заплатит в бюджет региона 293 тысячи рублей.

Вторую строчку своеобразного рейтинга занимает Lamborgini Huracan — сумма транспортного налога на этот автомобиль составляет 287 тысяч рублей. Владелец Mercedes-Benz AMGG 63 заплатит в казну налог в размере 263 тысячи рублей.

Напомним, предельный срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год – не позднее 1 декабря 2023 года.

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Источник: Bash.news

Фото: Depositphotos

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