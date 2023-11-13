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Машины с пробегом Hyundai и Renault за полмиллиона станут хорошим вложением средств

Эксперт: на вторичке реально купить надежные машины всего за 500 тысяч рублей

На российском рынке можно найти надежный автомобиль с пробегом за 500 тысяч рублей, но при его покупке необходимо учесть некоторые нюансы, включая читаемость VIN-номера. Такое мнение «Газете.Ru» выразил автоэксперт Ярослав Бойко.

В частности, он рекомендует обратить внимание на ряд моделей Hyundai и Renault, подчеркнув при этом, что купить автомобиль в хорошем состоянии за озвученный бюджет — задача не из простых, но выполнимых.

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«За эти деньги на вторичном рынке можно найти Hyundai Getz и Accent, Renault Logan и Sandero. Стоит рассмотреть и японский автопром, к примеру, Nissan Almera Classic. Также в этот список можно включить Lada Priora, но это такая себе машина. Немецких автомобилей, не требующих серьезных вложений, за эту сумму не найти», — перечислил собеседник издания.

Бойко обратил внимание, что возраст перечисленных автомобилей составляет от 13 лет, а пробег — порядка 200 тысяч километров. Прежде всего автовладельцам следует присмотреться к состоянию и читаемости VIN-номера на кузове, а также обратить внимание на наличие капель масла в подкапотном пространстве.

С большой долей вероятности кузовные элементы могут быть перекрашены, подчеркивает эксперт. Также необходимо проверить целостность геометрии кузова, включая стойки, проемы, лонжероны и пол багажника и состояние днища, подчеркивает Бойко.

У Hyundai и Renault ломаться нечему, такие автомобили конструктивно надежные, а какие-то «отваливающиеся» из-за длительного срока эксплуатации детали не составит проблем заменить, причем недорого. Например, на переборку двигателя уйдет не больше 50-60 тысяч рублей, подытожил эксперт.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos

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