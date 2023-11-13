Рассекречен Renault Duster нового поколения: до премьеры две недели

В Сеть утекли патентные изображения нового Renault Duster

До конца ноября Renault Duster сменит поколение: премьера нового кроссовера запланирована на 29 ноября 2023 года, и там он предстанет под маркой Dacia. За две недели до официального дебюта в Сеть попали патентные изображения новинки.

Renault Duster нового поколения станет крупнее и мощнее. Если судить по изображениям, то кроссовер получит более брутальный вид, увеличится в длину и ширину. Теперь автомобиль базируется на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вместо прежней платформы Renault Logan.

Известно, что новый Duster обзаведется самым мощным в истории модели двигателем - 170-сильным турбомотором объемом 1,3 литра. Также будут и менее мощные, но более бюджетные варианты - 1,0-литровый турбомотор на 120 л. с. и 1,2-литровый на 140 л. с.

Цена нового кроссовера останется относительно доступной, ожидается, что она будет немного превышать 20,2 тыс. евро.

Пока не известно, доедет ли новый Duster до России. Эксперты не исключают, что его могут начать ввозить по схеме параллельного импорта.

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Источник: motor1.com

Фото: Renault