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АГ34
Уникальные способности АГ34 продемонстрировали на соревнованиях в Туле
Новейший российский пикап АГ34 может преодолеть...

Уникальные способности АГ34 продемонстрировали на соревнованиях в Туле

Новейший российский пикап АГ34 может преодолеть брод глубиной до двух метров

Необычное транспортное средство — пикап АГ34, разработанное российским изобретателем Алексеем Гарагашьяном было продемонстрировано в ходе масштабных соревнований по пилотированию беспилотных летательных аппаратов в Тульской области.

Разработчик рассказал на своем видеоканале, что при создании вездехода были использованы исключительно отечественные компоненты и основные комплектующие. Речь идет о продукции Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

АГ34
АГ34
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Кабина пикапа рассчитана на двух человек, транспортное средство способно перевозить до 1500 килограммов груза. В случае необходимости пикап может выдержать 3000 кг, но это спровоцирует снижение скорости во время передвижения по пересеченной местности.

«"Тридцатьчетвертый" может транспортировать до восьми человек со снаряжением, три поддона или девять бочек. Собственный вес составляет 3 200 кг», — уточняет разработчик.
АГ34
АГ34

Под капотом АГ34 дизельный двигатель ЯМЗ 534 мощностью 240 л.с., максимальная скорость ограничена отметкой в 120 км/ч, запас хода - 1000 км. Дорожный просвет составляет 420 мм, это позволяет преодолевать брод глубиной до двух метров. Есть опция подкачки шин на ходу.

Новинка впервые была продемонстрирована минувшим летом на форуме «Армия-2023».

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Источник: rg.ru

Фото: vk.com/garagashyan

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