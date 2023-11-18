Задержание лихача превратилось для полиции в настоящее родео
Полиция использует различные тактические приемы для прекращения преследования, и в большинстве случаев они оказываются успешными. В данном случае офицер, пытавшийся выполнить PIT-маневр (на видео минута 10.11), на короткое время «напрыгнул» на пикап нарушителя, что чуть было не стало причиной массовой аварии. (PIT-маневр – метод остановки нарушителя, заключающийся в таране левой задней части автомобиля передней частью машины полицейского).
Этот ролик был снят в штате Арканзас, где маневр PIT, по данным одного из исследований, полиция штата применяет примерно два раза в неделю.
В начале погони полицейский совершает трехточечный разворот и пытается задержать нарушителя, но безуспешно. Вскоре после этого водитель грузовика выводит полицейских на шоссе, и начинается погоня.
Офицеры арестовали водителя и предъявили ему обвинения в преступном бегстве и преступном посягательстве на жизнь представителей закона первой степени. О том, почему он скрылся с места происшествия и какой срок ему грозит, неизвестно. Но задержание нарушителя в конце ролика выглядит довольно устрашающе.
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Видео, фото: YouTube
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