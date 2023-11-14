Автоэксперты наглядно показали разницу между оригинальными запчастями и контрафактом

Эксперты: использование контрафактов грозит авто ремонтом свыше 250 тысяч рублей

Экономия на качестве запчастей и комплектующих для ремонта автомобилей может обернуться большими затратами. Такое мнение выразили эксперты автоотрасли.

Некоторое время назад у автовладельцев, на фоне происходящих в стране и в мире событий, возникли опасения, что автозапчасти будут в дефиците. Но благодаря параллельному импорту появились новые схемы поставки. Однако появилась и проблема с наличием контрафакта.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов в октябре текущего года озвучил статистику, согласно которой доля контрафактного автомобильного масла на российском рынке достигает 30–50%. Согласно данным агентства Gruzdev Analyze, в 2021 году доля контрафактных запчастей в РФ составляла 14%, в 2022 году — 28%, а по итогам 2023 года контрафакт может охватить треть российского рынка.

Чаще всего подделки и дешевые некачественные детали встречаются в сегменте расходников — деталей, которые нужно регулярно менять. К ним относятся масляные фильтры, тормозные колодки, свечи зажигания и накаливания, щетки стеклоочистителя, рычаги и сайлент-блоки, лампы накаливания.

Но есть проблемы и с более сложными элементами, «Служба качества» Горьковского автозавода (ГАЗ) и ведущий инженер-конструктор Объединенного Инженерного Центра Ульяновска Дмитрий Верков сравнили оригинальную и несертифицированную головки блока цилиндров для двигателей производства Ульяновского моторного завода.

В ходе тестов оригинальная головка демонстрировала штатные показатели даже после 400 часов работы. А контрафакт уже после 200 часов тестов превысил допустимый износ впускных втулок в несколько раз.

«Если разрушится клапан или седло клапана, понадобится замена поршней, блока цилиндров и поршневых колец. Ориентировочная стоимость восстановления двигателя составит примерно 130 тысяч рублей, а его замена — 250 тысяч рублей плюс сама работа», — уточнил Верков.

Необходимо помнить, что главными отличиями оригинальных запчастей являются их ресурс, надежность и длительная гарантия. А вот использование контрафактных запчастей может привести к потере гарантии на саму машину. Если говорить о цене, то стоимость оригинальных деталей не намного выше качественных аналогов.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos