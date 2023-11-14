Автомат или механика: эксперт разобрался в нюансах разных видов коробок передач

Эксперт Рузанов: Автомат является самым надежным из-за его высокого ресурса

Механическая коробка передач экономична в части расходов топлива и масла, у нее высокая ремонтопригодность, но автомат обеспечивает высокий ресурс двигателя. Таким мнением с «Российской газетой» поделился технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Рассуждая о том, с какой коробкой передач безопаснее покупать автомобиль с пробегом, он подчеркнул, что важно обратить внимание на тип трансмиссии конкретной модели. Сегодня на рынке представлено несколько вариантов: вариатор, робот, гидромеханический автомат или классическая механика. Робот — это сложный и дорогой агрегат, он очень требователен к стилю вождения и не любит резких ускорений и частых остановок в пробках.

«Если прежний владелец авто не учитывал этих особенностей, предпочитая спортивный стиль езды в условиях города, то проблем с коробкой не избежать. После 100-150 тысяч км пробега у таких коробок летят диски сцепления, подшипники и приводы. Иногда возникают проблемы и подороже – с блоком управления», — объясняет собеседник издания.

Из всех типов коробок ремонт робота самый дорогостоящий. У него низкий расход топлива и самый высокий КПД. До 100 тысяч км пробега робот не приносит хлопот владельцу.

С вариатором владелец будет частым посетителем станций техобслуживания, этот агрегат требует бережного отношения, обслуживать его нужно каждых 40-50 тысяч км пробега. Он очень чувствителен к качеству масла, поэтому его нужно менять регулярно и чистить фильтр.

При условии технического обслуживания коробки и соблюдении правил эксплуатации такой агрегат проработает 200-250 тысяч км без серьезных ремонтов. Вариаторы не любят пробуксовок, резких стартов и перегрева, не приспособлены к езде по бездорожью, буксировке и прицепам.

Самым распространенным типом трансмиссии является гидромеханический автомат, подчеркивает Рузанов. Он более экономичен и в ремонте, и в обслуживании. АКП обеспечивает более высокий ресурс работы двигателя и предотвращает его обороты до «отсечки».

Механические коробки передач контролируют количество оборотов двигателей и переключения передач, как следствие — лучшая динамика разгона. Механика экономит топливо, потому что на «нейтралке» можно ехать накатом. Трансмиссионного масла потребуется в 1,5-2 раза меньше, чем у автомата. У МКП высокая ремонтопригодность и относительно недорогой ремонт, а также самый большой КПД. Из минусов можно назвать неудобство вождения в условиях мегаполиса, подытожил Рузанов.

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Источник: rg.ru

Фото: Depositphotos