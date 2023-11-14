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80% аварийных вызовов через ЭРА-ГЛОНАСС происходит автоматически
80% аварийных вызовов через ЭРА-ГЛОНАСС происходит автоматически
К ЭРА-ГЛОНАСС в России подключен 10-миллионный...

80% аварийных вызовов через ЭРА-ГЛОНАСС происходит автоматически

К ЭРА-ГЛОНАСС в России подключен 10-миллионный автомобиль

Число переданных аварийных вызовов через систему ЭРА-ГЛОНАСС приближается к 350 тысячам, а за счет интеграции со «112» спасатели получают точные координаты попавшего в ДТП автомобиля за 19 секунд.

На сегодняшний день к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 10 млн транспортных средств. Юбилейным стал автомобиль Lada Vesta – эта же модель АВТОВАЗа стала и первым серийным ТС, в базовом оснащении которого восемь лет назад появилась «кнопка спасения».

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«В 80% аварийных вызовов через ЭРА-ГЛОНАСС произошло автоматическое срабатывание, когда пострадавшие не смогли самостоятельно вызвать спасателей. Более половины сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 км, что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования экстренных служб. В девяти из 10 случаев вызовы не дублировались из других источников – с мобильных телефонов свидетелей, что еще раз на практике доказывает эффективность ЭРА-ГЛОНАСС», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

С 2017 года такая кнопка SOS, подключенная к ЭРА-ГЛОНАСС, является обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию страны автомобилей. В дальнейшем планируется расширить функционал сервисов на базе ЭРА-ГЛОНАСС. В перспективе с помощью него можно будет подключить информационные сервисы удаленного управления и диагностики автомобиля, добавил Райкевич.

Источник: ГЛОНАСС

Фото: Depositphotos

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