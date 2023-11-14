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Облик нового китайского кроссовера Sea Lion 07 нарисовал дизайнер Audi

BYD Sea Lion 07 представят 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу

Китайский производитель BYD показал скетчи будущего среднеразмерного кроссовера Sea Lion 07 и объявил, что электромобиль будет впервые представлен 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу в Китае.

BYD Sea Lion 07 – это еще один электромобиль из серии Ocean, которую создает бывший ветеран Audi Вольфганг Эггер, а ныне главный дизайнер BYD.

BYD Sea Lion 07
BYD Sea Lion 07
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Автомобиль построен на электроплатформе 3.0 от BYD и немного конкурирует с ее же кроссовером Song L. Предварительная продажа Song L стартовала от 220 тысяч до 280 тысяч юаней (от 30 200 до 38 400 долларов США), и ожидается, что Sea Lion 07 будет позиционироваться на ступеньку ниже, поэтому его начальная цена должна составить около 190 тысяч юаней. А вот с кем действительно собирается конкурировать Sea Lion 07 в Китае, так это с Tesla Model Y.

BYD Sea Lion 07
BYD Sea Lion 07

Напомним, что в апреле 2022 года BYD окончательно прекратила производство автомобилей с ДВС, сосредоточившись на электрокарах.

BYD Sea Lion 07
BYD Sea Lion 07

Так что после седана Seal и хэтчбека Seagull в серии Ocean появится еще и электрокроссовер Sea Lion.

BYD Sea Lion 07
BYD Sea Lion 07

Источник, фото: carnewschina.com

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За РулемАлексеева Елена
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