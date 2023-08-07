BYD выпустил кроссовер с запасом хода 1030 км

Поступил в продажу новый среднеразмерный кроссовер Denza N8

В минувшие выходные Denza (коллоборация BYD и Daimler) запустила в Китае внедорожник N8 по цене от 319 800 до 326 800 юаней (от 4,2 млн до 4,3 млн рублей) с гибридной системой BYD DM.

Габариты Denza N8 (длина, ширина, высота): 4949/1950/1725 мм, колесная база – 2830 мм. Привлекают внимание дневные ходовые огни в форме клыков, сзади установлен большой спойлер и мощная защита от царапин снизу.

Для модели предлагают расширенные функции помощи при вождении уровня 2+, такие как предупреждение о прямом и заднем столкновении, которые поддерживаются 24 датчиками, в том числе 12 ультразвуковыми радарами и шестью камерами.

Силовой агрегат представляет собой гибридную систему, состоящую из бензинового мотора 1.5T и двух электродвигателей (спереди и сзади) суммарной мощностью 360 кВт.

Максимальная скорость кроссовера составляет 190 км/ч, а время разгона до 100 км/ч – 4,3 секунды. Бензина он расходует 6,45 л/100 км (полный привод).

На «чистом» электричестве, благодаря батарее емкостью 45,8 кВт*ч, автомобиль может проехать 216 км, а общий запас хода составляет 1030 км.

В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран, двухспицевый многофункциональный руль с плоским дном, 12,3-дюймовая приборная панель и 12-дюймовый проекционный дисплей.

Denza N8 предлагается в 5-, 6- и 7-местных версиях.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник и фото: CarnewsChina