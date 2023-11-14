Выбор стал еще очевиднее – масла Rolf официально одобрены API

Соответствие мировым стандартам масел ROLF признано Американским институтом нефти

Полное соответствие моторных масел Rolf Ultra строгим современным требованиям к качеству смазочных материалов подтверждено Американским институтом нефти (American Petroleum Institute, API).

Компания Rolf Lubricants получила лицензию, подтверждающую соответствие моторных масел Rolf Ultra вязкости 0W-30, 5W-30 и 5W-40 спецификации API SP.

Кроме того, международным стандартам API SN и API SL соответствуют три линейки масел Rolf Ultra, Professional и Krafton.

Масла Rolf Ultra

Rolf Ultra

Инновационное моторное масло Rolf Ultra изготовлено с использованием высококачественных синтетических базовых масел (GTL + PAO) и современного многофункционального пакета присадок. Благодаря уникальной комбинации GTL+PAО, моторные масла Rolf Ultra обеспечивают легкий запуск и бескомпромиссную защиту двигателя от износа при самых низких температурах, очень малый расход на угар и повышенную стабильность к окислению при высоких температурах, тем самым обеспечивая максимальную мощность и производительность двигателя в любых условиях эксплуатации на протяжении всего межсервисного интервала. Rolf Ultra рекомендуется для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.

Масла Rolf Professional

Эта линейка синтетических моторных масел предназначена для профессиональных СТО. Масла изготавливаются из базовых компонентов с высокой термической и окислительной стабильностью и высокоэффективного пакета присадок. Масла серии Rolf Professional обеспечивают максимальную защиту двигателя от коррозии, от износа деталей клапанного механизма и цилиндропоршневой группы. Обладают превосходными противозадирными, противоизносными и антифрикционными свойствами.

Масла Rolf Krafton

Масла серии Rolf Krafton производятся с использованием передовых высококачественных базовых масел и современного пакета присадок, обеспечивающего безупречную чистоту и защиту от износа деталей и узлов двигателя. Увеличенный срок службы масла обеспечивает экономию и долговременную защиту. Масла серии Rolf Krafton обладают отличной низкотемпературной прокачиваемостью, что гарантирует бесперебойную работу при пониженных температурах.

Стандарт API SP

Данный стандарт был введен Американским институтом нефти в мае 2020 года. На сегодняшний день это наиболее современная спецификация API для бензиновых двигателей. Она разработана согласно современным тенденциям двигателестроения, в числе которых уменьшение рабочего объема двигателя, увеличение давления турбонаддува, а также использование систем прямого впрыска.

Фото: Rolf Lubricants