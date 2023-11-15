Ввозимые в Россию по параллельному импорту седаны стали доступнее

Российские дилеры предлагают скидки на седаны Kia Pegas и Volkswagen Bora

Цены на условно доступные в России седаны, поставляемые по параллельному импорту, изменились в текущем ноябре. Корреспондент Autonews.ru сравнил стоимость популярных моделей у ведущих дилеров Москвы с прайс-листами, актуальными в начале осени.

В частности, анализу подвергся седан Jetta VA3 китайского производства, заменивший в России Skoda Rapid и VW Polo. С 2022 года цены на VA3 изменились несколько раз. В одном из столичных салонов в начале сентября седан можно было приобрести за 1,9 млн рублей (при условии оплаты за наличные). Сейчас эта модель стоит 2,1 млн рублей.

Продажами альтернативы Kia Rio и Hyundai Solaris — седана Kia Pegas занимаются различные дилерские центры. На севере Москвы за автомобиль выставлена цена 1,98 млн рублей. В начале осени у него была такая же цена, но уже сегодня на него действует скидка в 100 тысяч рублей, при условии, что потенциальный покупатель приедет за ней в течение двух недель.

Снижены цены и на седан Volkswagen Bora, его производят в Китае. В одном из московских дилерских центров цена на него в сентябре составляла 2,56 млн рублей. А сегодня в этом же салоне автомобиль стоит дешевле на 60 тысяч рублей.

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Источник: Autonews.ru