Новый кроссовер Lada 2025 года удостоился названия — но его пока засекретили
Отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ сообщил о завершении конкурса на лучшее название для новой Lada, объявленного ранее.
Из присланных вариантов экспертная комиссия выбрала лучшие, и их авторы признаны победителями. Примечательно то, что в АВТОВАЗе решили не раскрывать сами названия, но имена победителей всенародного конкурса обнародовали.
По итогам конкурса на лучше название для будущей модели Lada члены экспертной комиссией определили следующих победителей и призеров:
1-е место — Урюпина Ольга Юрьевна, инженер-конструктор бюро геометрии архитектуры автомобиля в дирекции по проектированию автомобиля;
2-е место — его удостоились сразу три участника, получившие равное количество голосов: Новиков Владислав Андреевич, руководитель проекта генеральной дирекции обособленного подразделения г. Москвы в АО «Лада-Имидж»; Моисеев Игорь Михайлович, руководитель офиса президента; Битиева Марина Владимировна, инженер по стандартизации 2-й категории отдела стандартизации в службе директора по качеству.
3-е место решено никому не присуждать.
Напомним, АВТОВАЗ объявил конкурс на название для модели на платформе Lada Vesta, выпуск которой начнется в конце 2025 года
Название должно отражать концепцию «стильный и практичный, выделяющийся из потока городской кроссовер B+ класса»; должно быть понятно российскому менталитету и отражать традиции, культуру и язык россиян; написание должно быть благозвучным на латинице, легко произноситься и запоминаться; быть оригинальным (уникальным); сочетаться с Lada; содержать не более шести букв.
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Источник: Ixbt.com
Фото: Depositphotos
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