Само совершенство: в Porsche создали шильдик для новых мощных моделей
Линейка Porsche Turbo олицетворяет производительность, а благодаря некоторым эксклюзивным моментам она становится более престижной. Известно, что модели украсят обновленной версией герба компании, при этом варианты Turbo получат абсолютно новый значок Turbonite. Традиционный золотистый оттенок заменит черный цвет с «элегантным металлическим серым тоном».
В Porsche намекнули, что «дополнительные детали инкрустации на передней панели, спицы или аэродинамические элементы в легкосплавных дисках» могут быть выполнены в том же цвете, в зависимости от конкретной модели. Вполне вероятно, что у оконных рамок и надписей будет изысканная отделка. В салоне значок Turbonite поместят на рулевом колесе новинок Turbo.
По словам вице-президента Style Porsche Михаэля Мауэра, компания представила первый 911 Turbo почти 50 лет назад, и название стало самостоятельным брендом. Теперь в планах компании сделать Turbo «еще более заметным и более заметно отличить его от других производных, таких как GTS».
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Источник: Speedme.ru
Фото: Porsche
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