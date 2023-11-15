Дешевле «китайцев»: самый надежный кроссовер Chevrolet продается на рынке РФ

Кроссовер Chevrolet Equinox от 4 млн рублей уже в наличии у дилеров

На российском рынке стартовали продажи самого надежного кроссовера по Chevrolet по версии авторитетного ресурса HotCars. Речь идет о среднеразмерном Equinox. На рынок РФ автомобиль ввозится по схеме параллельного импорта по цене от 3 990 000 до 4 505 000 рублей.

Эксперты «Автоновостей дня» проанализировали объявления и выяснили, что в настоящее время этот автомобиль 2023 года выпуска есть в наличии в Москве и Екатеринбурге. Кроссовер 2022 года имеет статус «в пути» и уже совсем скоро доберется до Рязани.

Chevrolet Equinox

Под капотом у кроссоверов бензиновый турбомотор объемом 2,0 л и мощностью 237 л.с., он работает в связке с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. В списке оснащения заявлены двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, 19-дюймовые литые диски, панорамная крыша, датчики дождя и света, датчики давления в шинах, электроскладывание и обогрев зеркал, мультифункциональный руль, приборная панель с крупным дисплеем по центру, большой тачскрин медиасистемы и многое другое.

Chevrolet Equinox

Для сравнения, цена китайских кроссоверов, поставляемых в РФ официально, примерно такая же, как и у Chevrolet Equinox, или дороже. В частности, Geely Monjaro можно приобрести минимум за 4 674 990 рублей, обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max — за 4 459 900 рублей, а Exeed TXL — за 4 260 000 рублей.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Chevrolet