Смотрите, кто пришел: Chevrolet Cobalt снова продается в России

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Россияне смогут купить Chevrolet Cobalt в трех комплектациях по цене Lada Vesta

Продажи Chevrolet Cobalt стартовали в России сразу в нескольких городах, включая Москву, Петербург, Ижевск, Нижнекамск и другие. Примечательно, что стоимость седана сопоставима с ценой Lada Vesta NG — до 1,7 млн рублей.

Российские автолюбители хорошо знают эту марку, сборка которой происходит в Узбекистане. Кроме цены автомобиль идентичен и в техническом плане с российской моделью. У Chevrolet Cobalt 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, есть на выбор сборка с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Chevrolet Cobalt
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Потенциальные покупатели могут выбрать Chevrolet Cobalt из трех комплектаций — LT, LS и LTS. Базовая версия седана снабжена 14-дюймовыми стальными дисками. В более дорогой комплектации используют 15-дюймовые литые диски. В список оснащения также вошли две подушки безопасности, система ABS+EBD, система ЭРА-ГЛОНАСС. Есть противотуманные фары, электропривод, подогрев передних сидений и магнитола с функцией Bluetooth. Седан имеет вместительный багажник — его объем составляет 563 литра.

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Источник: UsedCars.ru

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За рулем в Дзен
За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

+4