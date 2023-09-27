Смотрите, кто пришел: Chevrolet Cobalt снова продается в России

Россияне смогут купить Chevrolet Cobalt в трех комплектациях по цене Lada Vesta

Продажи Chevrolet Cobalt стартовали в России сразу в нескольких городах, включая Москву, Петербург, Ижевск, Нижнекамск и другие. Примечательно, что стоимость седана сопоставима с ценой Lada Vesta NG — до 1,7 млн рублей.

Российские автолюбители хорошо знают эту марку, сборка которой происходит в Узбекистане. Кроме цены автомобиль идентичен и в техническом плане с российской моделью. У Chevrolet Cobalt 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, есть на выбор сборка с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Chevrolet Cobalt

Потенциальные покупатели могут выбрать Chevrolet Cobalt из трех комплектаций — LT, LS и LTS. Базовая версия седана снабжена 14-дюймовыми стальными дисками. В более дорогой комплектации используют 15-дюймовые литые диски. В список оснащения также вошли две подушки безопасности, система ABS+EBD, система ЭРА-ГЛОНАСС. Есть противотуманные фары, электропривод, подогрев передних сидений и магнитола с функцией Bluetooth. Седан имеет вместительный багажник — его объем составляет 563 литра.

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Источник: UsedCars.ru