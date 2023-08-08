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Конкурент Весты подешевел и получил мощный мотор

В России появились седаны Chevrolet Onix за 1,8 млн рублей

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Седан Chevrolet Onix, который в России часто называют конкурентом новой Весты NG, стал еще доступнее. Напомним, первые поставленные в РФ машины стоили около 2 млн рублей, около двух месяцев назад появились варианты за 1,85 млн рублей, однако то были хоть и топ-версии, но с турбомотором на 116 л.с. в паре с АКП. Теперь же появились более мощные машины, и они дешевле – при хорошем уровне оснащения.

Источник пишет, что дилер из Магнитогорска предлагает седаны с двигателем 132 л.с. и 6-ступенчатой АКП в богатых комплектациях Premier 1 и LTZ за 1,8 и 1,9 млн рублей. Оснащение: кондиционер, круиз-контроль, датчик света, парктроник, камера, мультируль с регулировками по высоте и вылету, бесключевой доступ.

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Сборка – Казахстан, где дебютировавший в июне Chevrolet Onix уже успел добраться до топа продаж. Любопытно, что Ониксы казахской и узбекской сборки продолжают проникать в Россию, несмотря на запрет со стороны GM, грозящий заводам санкциями – вплоть до остановки конвейеров.

Источник: ixbt.com

Фото: Chevrolet

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За РулемИннокентий Кишкурно
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