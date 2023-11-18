Как там у них: в Германии выросла агрессия на дорогах

Исследование показало, что мигание фар и «педаль в пол» немцы используют всё чаще

На дорогах Германии ситуация становится все более жесткой и агрессивной, свидетельствует опрос водителей, проведенный страховщиками компании UDV по 16 пунктам. По сравнению с предыдущими исследованиями все показатели ухудшились.

Около половины опрошенных заявили, что им приходилось хотя бы время от времени давать выход своей агрессии на дороге, когда они были раздражены. В 2016 году это значение было вдвое меньше. По крайней мере, каждый пятый водитель «расчищает» себе дорогу, мигая медлительному (на их взгляд) водителю фарами. Почти треть (31%) время от времени резко нажимают на педаль газа во время обгона.

Интересно, что хотя большинство участников дорожного движения считают агрессию серьезной проблемой, они не осознают, что сами способствуют этому, ведь представления респондентов о себе и других резко различаются.

96% водителей полагают, что обгоняют велосипедистов на достаточно безопасном расстоянии, и в то же время 93% водителей считают, что другие водители делают это слишком близко. Сами велосипедисты ведут себя ненамного лучше, когда дело касается самооценки: почти половина из них признаются, что время от времени выезжают на тротуар и при этом наблюдают такое поведение у 92% других велосипедистов.

Также мало надежды на улучшение ситуации, когда речь идет о таких рисках, как употребление каннабиса, чтение и написание сообщений за рулем. Причем молодое поколение демонстрирует более спокойное отношение к этим рискам.

В целом, большинство участников дорожного движения в Германии чувствуют себя в дорожном потоке безопасно. Причем мужчины (64%) чувствуют себя значительно безопаснее за рулем, чем женщины (49%).

Неудивительно, что женщины значительно чаще высказываются за более строгие меры в отношении повышения безопасности дорожного движения. Когда дело доходит до самих мер, самым популярным требованием автомобилистов является ужесточение наказания за употребление алкоголя за рулем (68%). Однако в 2019 году это значение было на 8% выше. Что не изменилось, так это одобрение (53%) разрешенной скорости в 130 км/ч на автомагистралях.

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Источник: de.motor1.com

Фото: Depositphotos