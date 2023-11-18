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Как там у них: в Германии выросла агрессия на дорогах

Исследование показало, что мигание фар и «педаль в пол» немцы используют всё чаще

На дорогах Германии ситуация становится все более жесткой и агрессивной, свидетельствует опрос водителей, проведенный страховщиками компании UDV по 16 пунктам. По сравнению с предыдущими исследованиями все показатели ухудшились.

Около половины опрошенных заявили, что им приходилось хотя бы время от времени давать выход своей агрессии на дороге, когда они были раздражены. В 2016 году это значение было вдвое меньше. По крайней мере, каждый пятый водитель «расчищает» себе дорогу, мигая медлительному (на их взгляд) водителю фарами. Почти треть (31%) время от времени резко нажимают на педаль газа во время обгона.

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Интересно, что хотя большинство участников дорожного движения считают агрессию серьезной проблемой, они не осознают, что сами способствуют этому, ведь представления респондентов о себе и других резко различаются.

96% водителей полагают, что обгоняют велосипедистов на достаточно безопасном расстоянии, и в то же время 93% водителей считают, что другие водители делают это слишком близко. Сами велосипедисты ведут себя ненамного лучше, когда дело касается самооценки: почти половина из них признаются, что время от времени выезжают на тротуар и при этом наблюдают такое поведение у 92% других велосипедистов.

Стало известно, что больше всего раздражает водителей на дорогах

Также мало надежды на улучшение ситуации, когда речь идет о таких рисках, как употребление каннабиса, чтение и написание сообщений за рулем. Причем молодое поколение демонстрирует более спокойное отношение к этим рискам.

В целом, большинство участников дорожного движения в Германии чувствуют себя в дорожном потоке безопасно. Причем мужчины (64%) чувствуют себя значительно безопаснее за рулем, чем женщины (49%).

Неудивительно, что женщины значительно чаще высказываются за более строгие меры в отношении повышения безопасности дорожного движения. Когда дело доходит до самих мер, самым популярным требованием автомобилистов является ужесточение наказания за употребление алкоголя за рулем (68%). Однако в 2019 году это значение было на 8% выше. Что не изменилось, так это одобрение (53%) разрешенной скорости в 130 км/ч на автомагистралях.

Источник: de.motor1.com

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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