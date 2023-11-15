#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Само совершенство: в Porsche создали шильдик для новых мощных моделей
Само совершенство: в Porsche создали шильдик для новых мощных моделей
Новый модельный ряд Porsche с приставкой Turbo...
АВТОВАЗ нашел еще одну страну, где планирует выпускать автомобили
АВТОВАЗ нашел еще одну страну, где планирует выпускать автомобили
АВТОВАЗ намерен локализовать производство в...
В этом ракурсе J7 изрядно смахивает на Range Rover Velar. Похож?
Новый китайский кроссовер: как едет? А на бездорожье?
Эксперты «За рулем» испытали кроссовер Jaecoo...

Путину представили новые вездеходы для армии

Минобороны РФ приняло на вооружение американо-китайские вездеходы

Президенту России Владимиру Путину представили новые мотовездеходы Desertcross 1000-3 от компании Aodes (бренд Aodes зарегистрирован в Соединенных Штатах, а завод находится в китайском таможенном логистическом парке Фушань).

Показ состоялся в ходе визита Владимира Путина в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Владимир Путин в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Владимир Путин в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Всего в российские войска поставлено уже 537 мотовездеходов и планируется поставка еще 1590 штук. Стоимость каждого составляет от 1,58 млн до 2,1 млн рублей в зависимости от комплектации.

Мотовездеходы нужны армии для рейдов и дозоров, а также для разведки. Кроме того, Desertcross 1000-3 отлично справляются с задачами по доставке снаряжения и эвакуации раненых.

Мотовездеход Desertcross 1000-3
Мотовездеход Desertcross 1000-3

Израильский Ахзарит – машина на базе советских танков

Характеристики Desertcross 1000-3

  • Грузоподъемность – 550 кг
  • Снаряженная масса – 1050 кг
  • Полная масса – 1600 кг
  • Масса буксируемого прицепа – 300 кг
  • Число мест – 3
  • Мощность, тип двигателя – 87 л.с., бензиновый
  • Максимальная скорость – 80 км/ч
  • Запас хода – 250 км
  • Глубина преодолеваемого брода – 0,4 м
  • Количество грузовых платформ – 2 (спереди и сзади)

Фото: Telegram-канал «Танки Мира»

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0