Путину представили новые вездеходы для армии

Минобороны РФ приняло на вооружение американо-китайские вездеходы

Президенту России Владимиру Путину представили новые мотовездеходы Desertcross 1000-3 от компании Aodes (бренд Aodes зарегистрирован в Соединенных Штатах, а завод находится в китайском таможенном логистическом парке Фушань).

Показ состоялся в ходе визита Владимира Путина в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Владимир Путин в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Всего в российские войска поставлено уже 537 мотовездеходов и планируется поставка еще 1590 штук. Стоимость каждого составляет от 1,58 млн до 2,1 млн рублей в зависимости от комплектации.

Мотовездеходы нужны армии для рейдов и дозоров, а также для разведки. Кроме того, Desertcross 1000-3 отлично справляются с задачами по доставке снаряжения и эвакуации раненых.

Мотовездеход Desertcross 1000-3

Характеристики Desertcross 1000-3

Грузоподъемность – 550 кг

Снаряженная масса – 1050 кг

Полная масса – 1600 кг

Масса буксируемого прицепа – 300 кг

Число мест – 3

Мощность, тип двигателя – 87 л.с., бензиновый

Максимальная скорость – 80 км/ч

Запас хода – 250 км

Глубина преодолеваемого брода – 0,4 м

Количество грузовых платформ – 2 (спереди и сзади)

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Фото: Telegram-канал «Танки Мира»