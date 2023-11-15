Путину представили новые вездеходы для армии
Президенту России Владимиру Путину представили новые мотовездеходы Desertcross 1000-3 от компании Aodes (бренд Aodes зарегистрирован в Соединенных Штатах, а завод находится в китайском таможенном логистическом парке Фушань).
Показ состоялся в ходе визита Владимира Путина в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Всего в российские войска поставлено уже 537 мотовездеходов и планируется поставка еще 1590 штук. Стоимость каждого составляет от 1,58 млн до 2,1 млн рублей в зависимости от комплектации.
Мотовездеходы нужны армии для рейдов и дозоров, а также для разведки. Кроме того, Desertcross 1000-3 отлично справляются с задачами по доставке снаряжения и эвакуации раненых.
Характеристики Desertcross 1000-3
- Грузоподъемность – 550 кг
- Снаряженная масса – 1050 кг
- Полная масса – 1600 кг
- Масса буксируемого прицепа – 300 кг
- Число мест – 3
- Мощность, тип двигателя – 87 л.с., бензиновый
- Максимальная скорость – 80 км/ч
- Запас хода – 250 км
- Глубина преодолеваемого брода – 0,4 м
- Количество грузовых платформ – 2 (спереди и сзади)
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Фото: Telegram-канал «Танки Мира»
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