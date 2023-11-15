Новые машины при обслуживании в «серых» сервисах блокируются

Ввезенные неофициально BMW, Mercedes и Renault после поездки на СТО блокируются

Владельцы автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, сталкиваются со случаями блокировки. Это чаще всего происходит при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию, рассказали источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания.

Проблема коснулась европейских марок, например, BMW, Mercedes и Renault. Производители устанавливают системы безопасности, которые обмениваются информацией с сервером автоконцерна и в ряде случаев блокируют транспорт. Блокировка может произойти в результате обслуживания в «гаражных» СТО, русификации интерфейса, замены прошивки или тюнинга.

После блокировки машины превращаются в «недвижимость», и владельцы пробуют решить проблемы через официальных дилеров.

Был случай с BMW X3 2023 года, который официально в Россию не поставляли. На СТО рядом с домом после подключения диагностического оборудования на приборной панели загорелись все значки неисправностей разом, после чего машина заглохла и уже не заводилась. Когда ее привезли к дилеру и подключили к нормальному диагностическому оборудованию, компьютер показал, что машина заблокировалась, так как «подумала», что ее угнали.

Пришлось перепрошивать электронику и заново задавать все параметры с помощью альтернативного софта. Все это заняло несколько часов, но в итоге машину удалось разблокировать.

Проблемы русификации интерфейса также могут привести к блокировке, как в случае с BMW X5, где попытка изменения языка привела к отказу медиасистемы и приборной панели. Восстановление работы требовало отката прошивки к оригинальной версии.

Специалисты предупреждают, что список моделей, подверженных блокировке при использовании несертифицированных устройств, будет расти.

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Источник: «Известия»

Фото: Unsplash