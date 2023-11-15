Машины с пробегом дешевеют: дилеры устраивают распродажи

После повышения ставки ЦБ дилеры наблюдают снижение интереса к покупке б/у машин

Цены на подержанные автомобили, которые постоянно росли с апреля, замерли на месте еще в октябре, утверждает ряд дилеров. В ноябре ситуация вряд ли улучшится: после очередного повышения ставки ЦБ интерес к покупке машин снизился.

Октябрь к сентябрю — минус 3% в продажах, говорят в дилерских центрах. Статистика этому не противоречит: по оценке «Автостата», в октябре было продано 512 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что всего на 0,5% больше, чем в сентябре.

В сентябре продажи упали на 7,6% к августу на фоне предыдущего роста ставки ЦБ. Дилеры снижают цены на автомобили с пробегом и делают клиентам интересные предложения, чтобы взбодрить спрос. Однако граждане реагируют на ценовые предложения более вяло, чем, например, в мае-июне. Так, в «АвтоСпецЦентре» даже начали распродажу машин, ввезенных по параллельному импорту, чтобы избежать затоваривания.

Из-за роста ключевой ставки россияне стали реже приобретать подержанные машины в кредит, количество выданных ссуд сократилось на 5% по сравнению с октябрем.

В целом по рынку спрос перераспределяется в пользу более дешевых автомобилей.

Но, по мнению экспертов, текущая стабилизация временная, и цены все равно вернутся к росту.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos