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Обновление для холодных дней: Vesta получила обогрев руля

На Lada Vesta вернули важную зимнюю опцию - обогреваемое рулевое колесо

Рулевое колесо с обогревом – в наших условиях одна из самых востребованных зимний опций.

Lada Vesta хорошо приспособлена к российскому климату, и обогрев рулевого колеса — часть этой адаптации.

Приспособленность к нашим условиям заложена как в самой конструкции автомобиля (мощная подвеска с большими ходами колес и оцинкованный кузов), так и в предлагаемом оборудовании. Даже в базовой комплектации Comfort уже есть кондиционер, а в версии Life — обогрев передних сидений.

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Если вы выбираете более продвинутые версии Enjoy и Techno, то получите обогреваемое рулевое колесо с кожаной оплеткой.Эти версии доступны для седанов, седанов Cross, SW и SW Cross.

Руль на Весте
Руль на Весте

В топ-комплектации доступны и такие системы комфорта, как обогреваемое ветровое стекло, атмосферная подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях, очечник с микролифтом, камера заднего вида, а также восьмиканальная аудиосистема для наиболее полноценного звучания мультимедийной системы EnjoY Vision Pro.

Источник, фото: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
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