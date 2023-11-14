Рестайлинговая Веста – чем она лучше конкурентов?

Эксперт «За рулем» указал главные достоинства Lada Vesta NG 2023

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин подготовил обзор рестайлинговой Весты и обратил внимание на некоторые нюансы – в том числе, и на те вещи, которые вазовцам еще предстоит подтянуть. Однако эксперт показал, что в новой Весте однозначно лучше – и по сравнению с «дорестайлом», и на фоне иностранных одноклассников.

Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

— По сравнению с предшественницей у Весты NG 2023 заметен прогресс по части шумоизоляции. Стали качественнее материалы в салоне.

Здорово смотрится и неплох по наполнению «планшет» топовой медиасистемы. Отменно проработан функционал цифровой комбинации приборов.

Наконец, все по-настоящему современные конкуренты заметно дороже. Весомый аргумент не затягивать с покупкой.

Конечно, поклонникам российской марки очень не хотелось бы отката во времена, когда главным преимуществом Лады перед одноклассниками считалась как раз цена. Остается надеяться на то, что в ближайшем будущем достоинства преумножатся, а недостатки будут побеждены.

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Фото: «За рулем»