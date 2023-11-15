Провал на испытаниях: не покупайте такие шаровые опоры!
Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин провели испытания шаровых опор, подходящих широкой гамме вазовских переднеприводных моделей, от ВАЗ-2108 до Гранты. Детали от 11 различных производителей подверглись различным лабораторным тестам.
Оценивались усилия вырыва и выдавливания, твердость и шероховатость рабочей поверхности, сопротивляемость коррозии, а также устойчивость пыльников к морозу. Что же получилось?
Мнение эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
— Результаты испытаний не порадовали. Из 11 шаровых опор без единого замечания добрались до финиша только две – Pekar и Zent. Им – наше предпочтение.
В принципе, к рекомендованным можно добавить опоры Surai, Hofer, Lada и Fenox, которые не прошли испытаний на 50-градусном морозе. Если в вашем регионе таких морозов не бывает (а скорее всего, не бывает) – берите их на заметку.
Для жителей теплых регионов подойдут также шаровые Stellox и AMD. Оставшиеся три бренда – Belmag, Pilenga и Трек – рекомендовать, увы, не можем.
Как и на каком оборудовании проводились тесты, как показали себя различные шаровые в разных условиях – в нашем материале!
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