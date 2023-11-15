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Провал на испытаниях: не покупайте такие шаровые опоры!

«За рулем» назвал худшие шаровые опоры для автомобилей Lada

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин провели испытания шаровых опор, подходящих широкой гамме вазовских переднеприводных моделей, от ВАЗ-2108 до Гранты. Детали от 11 различных производителей подверглись различным лабораторным тестам.

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Оценивались усилия вырыва и выдавливания, твердость и шероховатость рабочей поверхности, сопротивляемость коррозии, а также устойчивость пыльников к морозу. Что же получилось?

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Результаты испытаний не порадовали. Из 11 шаровых опор без единого замечания добрались до финиша только две – Pekar и Zent. Им – наше предпочтение.

В принципе, к рекомендованным можно добавить опоры Surai, Hofer, Lada и Fenox, которые не прошли испытаний на 50-градусном морозе. Если в вашем регионе таких морозов не бывает (а скорее всего, не бывает) – берите их на заметку.

Для жителей теплых регионов подойдут также шаровые Stellox и AMD. Оставшиеся три бренда – Belmag, Pilenga и Трек – рекомендовать, увы, не можем.

Один из аутсайдеров – Pilenga, цена 420 рублей. Руль вращается тяжело, шаровый палец по твердости напоминает пластилин, а устойчивость к соляному туману – самая низкая в выборке
Один из аутсайдеров – Pilenga, цена 420 рублей. Руль вращается тяжело, шаровый палец по твердости напоминает пластилин, а устойчивость к соляному туману – самая низкая в выборке

Как и на каком оборудовании проводились тесты, как показали себя различные шаровые в разных условиях – в нашем материале!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Фото:За Рулем
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