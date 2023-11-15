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Топ-5 кроссоверов, которые с возрастом не теряют в цене

Автостат: эти кроссоверы можно продать в 1,5 раза дороже, чем они стоили в 2019-м

Совсем недавно бывшие бестселлерами рынка новых автомобилей Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4 сегодня переместились в разряд наиболее ликвидных машин с пробегом, подтверждая свой статус.

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А вот попадание в топ-5 кроссоверов с самой высокой остаточной стоимостью китайских Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus можно считать сюрпризом. Но именно такие результаты получены в исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» среди четырехлетних кроссоверов.

Более того, Chery Tiggo 4 лишь немного не дотянулась до первого места, уступив лидеру Hyundai Creta считаные доли процента. Третью и четвертую строчку, тоже весьма плотной группой, заняли Renault Duster и Changan CS35 Plus. Замкнул топ-5 японский кроссовер Toyota RAV4.

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Индексы Residual value в районе 150–160% означают, что нынешние владельцы этих машин могут продать их примерно в 1,5 раза дороже, чем они покупались новыми четыре года назад, в третьем квартале 2019 года...

Источник: Автостат

Фото: Toyota

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За РулемИннокентий Кишкурно
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