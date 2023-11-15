Этот Mercedes проехал более 7 миллионов километров!
В Испании водитель такси проехал более 7 миллионов километров на своем Mercedes-Benz W123. Говорят, что он менял двигатель только один раз за все время владения автомобилем. То есть, таксист «совершил» 175 кругосветных путешествий. Невероятно, но немецкий седан по-прежнему ездит и наматывает километры на счетчик.
Главная особенность этого Mercedes-Benz W123 в том, что это лимузин, способный перевозить до 7 пассажиров.
Выпущен и куплен автомобиль был в далеком 1986 году, и ему сегодня уже 37 лет. И это автомобиль с самым большим пробегом в мире.
По словам наших коллег-журналистов с испанского телеканала Telecinco, машина по-прежнему ежедневно проезжает более 700 км!
То есть, Мерседес ежедневно ездит из аэропорта Гран-Канария в туристический город Маспаломас и обратно. Это 65 км в оба конца. И он – местная звезда, на котором очень любят кататься туристы.
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Фото: Twitter
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