Этот Mercedes проехал более 7 миллионов километров!

Мерседес с немыслимым пробегом нашли в Испании, и он на ходу

В Испании водитель такси проехал более 7 миллионов километров на своем Mercedes-Benz W123. Говорят, что он менял двигатель только один раз за все время владения автомобилем. То есть, таксист «совершил» 175 кругосветных путешествий. Невероятно, но немецкий седан по-прежнему ездит и наматывает километры на счетчик.

Mercedes-Benz W123 1986 года

Главная особенность этого Mercedes-Benz W123 в том, что это лимузин, способный перевозить до 7 пассажиров.

Выпущен и куплен автомобиль был в далеком 1986 году, и ему сегодня уже 37 лет. И это автомобиль с самым большим пробегом в мире.

По словам наших коллег-журналистов с испанского телеканала Telecinco, машина по-прежнему ежедневно проезжает более 700 км!

То есть, Мерседес ежедневно ездит из аэропорта Гран-Канария в туристический город Маспаломас и обратно. Это 65 км в оба конца. И он – местная звезда, на котором очень любят кататься туристы.

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Фото: Twitter