Россиян ждут новые ПДД?

Общественная палата: ПДД нужно не править, а переписывать целиком

В России могут измениться Правила дорожного движения. Представители Общественной палаты (ОП), ГИБДД и Минтранса на площадке конгресса Road Traffic Russia поделились своим видением, как именно это должно происходить.

Так, по мнению ОП, смысла во внесении правок в ПДД нет: их надо сразу переписывать целиком с учетом перспективы появления на дорогах беспилотных авто и других средств передвижения будущего. Член ОП Александр Холодов обратил внимание, что за последние годы в ПДД внесено более 50 поправок, и предложил подготовить «совершенно новый» документ, отказавшись от внесения «точечных» правок.

МВД, Минтранс и ГИБДД с такими «резкими движениями» не согласны и выступают за конкретные поправки. По оценке ведущего специалиста Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрия Попова, таких правок в ПДД понадобится порядка 120.

«Радикальное переписывание правил может ввести граждан в заблуждение, особенно тех, кто учился еще по старым нормам», – отметил, в свою очередь, замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Depositphotos