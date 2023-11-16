Два автодилера приостановили поставки по параллельному импорту. Но не отказались

Дилеры затоварились премиальными авто и собираются разгрузить склады

В СМИ разошлась информация, что два крупных дилера – ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» решили прекратить параллельный импорт автомобилей, так как продавать их стало невыгодно.

Однако процесс сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Когда власти официально разрешили поставки автомобилей европейских брендов по «параллельному импорту», таким образом пытаясь минимизировать последствия санкций, многие дилеры поверили в эту историю и привезли много машин в надежде, что они хорошо разойдутся. Но из-за допрасходов эти машины стоят намного дороже, чем когда они поставлялись официально, и понятно, что для бизнеса это «замороженные деньги», что нерентабельно.

В 2023 году самыми популярными ввезенными по параллельному импорту автомобилями были модели Audi, BMW, Mercedes, Porsche. Но несмотря на то, что люди по-прежнему интересуются этими машинами, покупают их мало, и по мере насыщения рынка китайскими брендами произошло сильное замедление потребительского спроса на авто, ввезенные по параллельному импорту. Чтобы прояснить ситуацию, «За рулем» обратился непосредственно к самим дилерам.

Комментарий специалиста

Олег Кузнецов, директор по маркетингу и цифровой трансформации ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

«Мы по-прежнему считаем, что премиальные европейские марки не имеют альтернативных предложений, и «Автодом» и «Автоспеццентр» продолжают поставки автомобилей этого сегмента. Однако мы хотим пробудить интерес клиентов к ним, поэтому приняли решение об освобождении складов, ввезенных по параллельному импорту, и предлагаем уникальные ценовые условия нашим клиентам. Мы пересмотрели все цены на автомобили в продаже и предлагаем дополнительные выгоды при покупке в кредит и обмене в трейдин.

В дальнейшем, с ростом стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы спрос будет переориентироваться на другие сегменты. В связи с этим мы расширяем свою деятельность и добавляем официальные поставки китайских электромобилей и гибридных авто. Важно, что мы в любом случае сохраним сервисные мощности всех премиальных марок параллельного импорта, поставку запчастей и выполнение обязательств перед клиентами в полном объёме еще длительный период».

То есть речь все-таки о том, что из-за снижения спроса поставки станут точечными и больше под заказ, но не прекратятся сосем. А сейчас тем, кто планировал купить премиальный автомобиль, представился удобный случай поучаствовать в «распродаже».

В целом же рынок диктует предложение, и сейчас все ждут официального прихода премиальных китайских брендов, которые пока только присматриваются к нашему рынку. С машинами, поставляемыми официально, работать гораздо проще, цены на них более демократичные, проще с сервисной поддержкой, гарантией и запчастями, что немаловажно.

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