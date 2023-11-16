Чем квадратнее, тем опаснее – назван минус внедорожников

Квадратные автомобили опаснее для пешеходов, чем более обтекаемые

Исследование, проведенное Университетом штата Огайо, показало, что квадратные автомобили опаснее для пешеходов, чем более обтекаемые. Пешеходы, сбитые угловатыми автомобилями, с большей долей вероятности получат серьезные травмы или погибнут, чем пешеходы, сбитые более обтекаемыми автомобилями.

В ходе исследования были проанализированы данные 120 000 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в США с 1999 по 2016 годы. Пешеходы, сбитые квадратными автомобилями, получают травмы головы, шеи и грудной клетки и чаще погибают.

Разница в уровне травм и вероятности смертности была особенно заметна при ударах о переднюю часть машин.

Исследователи считают, что разница связана с тем, что квадратные автомобили имеют более острые и прочные грани, которые наносят более серьезные травмы пешеходам.

При этом рубленые формы вновь входят в моду. Тем временем, дизайн автомобилей может иметь важное значение для безопасности пешеходов. Производители автомобилей должны учитывать этот фактор при разработке новых моделей.

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Фото: Unsplash