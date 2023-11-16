Автоэксперт перечислил бюджетные иномарки из Китая с внушительным оснащением

Житнухин назвал преимущества китайских бюджетных автомобилей JAC и Haval

Хорошее техническое оснащение даже в «базе» у таких китайских автомобилей как, например, как JAC S3 и BAIC U5 Plus, является их неоспоримым преимуществом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Рассуждая о наиболее бюджетных иномарках на российском рынке, он подчеркнул, что Сhangan Alsvin и Haval Jolion 2023 года выпуска сегодня можно найти на российском рынке по цене 1,55 и 1,88 млн рублей соответственно.

«Оба китайских авто даже в базовой версии имеют богатое техническое оснащение. Haval Jolion оснащен бортовым компьютером, ABS, круиз-контролем, сигнализацией, а седан — камерой заднего вида, иммобилайзером, системой курсовой устойчивости. Changan Alsvin имеет ABS, ESP, систему ЭРА-ГЛОНАСС, медиацентр с семидюймовым экраном и камеру заднего вида в стартовой версии», — уточнил собеседник издания.

Есть и другие бюджетные варианты, в частности JAC S3 за 1,4 млн рублей, BAIC U5 Plus за 1,8 млн рублей. У таких автомобилей даже в базовой комплектации хорошее техническое оснащение.

Если говорить о рынке подержанных автомобилей, максимально выгодным будет приобретение Chevrolet Spark — II поколение 2008 года, уточняет Житнухин. Такую машину можно найти за 450 тысяч рублей, Chery Bonus 2013 года можно найти за 415 тысяч рублей, а Volkswagen Beetle 2002 года стоит порядка 489 тысяч рублей.

По словам эксперта, такие автомобили востребованы у россиян не только из-за доступной цены, они популярны из-за оригинального дизайна, экономичности в части расхода топлива и других преимуществ. Например, расход топлива у Chevrolet Spark в пределах 4,1-8,8 л на 100 км, Volkswagen Beetle — от 3,8 до 6,7 л на 100 км в зависимости от двигателя и режима движения. Chery Bonus привлекает покупателей современным дизайном, качественной сборкой и плавностью хода, подытожил эксперт.

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Источник: Lenta.ru

Фото: Haval